Đã bắt được người phụ nữ cướp 2 tỷ đồng ở ngân hàng Techcombank TP.HCM

Thông tin ban đầu, ngày 10/10, một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

VnExpress đưa tin, khoảng 11h, một phụ nữ hơn 30 tuổi, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, kính đen đi bộ trên đường Trương Vĩnh Ký, từ hướng đường Lũy Bán Bích về đường Gò Dầu, quận Tân Phú. Người này ôm túi xách bước vào ngân hàng ở tầng trệt của căn nhà 3 tầng.

Bị bảo vệ chặn lại vì ngân hàng nghỉ, cô ta xin vào trong lấy đồ. Sau khi vào trong, nghi can đi thẳng đến quầy nữ nhân viên, đặt túi màu hồng, bên trong nhiều bình ga mini, xăng, dây đèn nháy... uy hiếp "đây là bom".

Tiếp đó, cô ta cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên nhà băng bỏ hơn 2 tỷ đồng vào trong. Sau khi có tiền, kẻ cướp dùng dây cột cửa ngân hàng, tẩu thoát trên chiếc taxi 7 chỗ về hướng đường Gò Dầu.

Khu vực trước Chi nhánh ngân hàng Techcombank, nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Vietnamnet).

...

Ghi nhận của báo Thanh Niên, hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ việc. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và quân đội cũng đã có mặt.

Sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Công an TP.HCM phối hợp chỉ đạo công tác điều tra, truy xét.

Công an đang tiến hành điều tra, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để truy bắt nghi can. Cũng theo thông tin ban đầu, nghi phạm tẩu thoát trên một xe taxi của hãng Vinasun, BS 51F - 752xx có đặc điểm: Cao khoảng 1m60, đội nón lưỡi trai, tóc màu tím.

Theo Vietnamnet, đến 15h cùng ngày, cơ quan công an đã truy xét, bắt được người phụ nữ thực hiện vụ cướp ngân hàng nói trên.

Tác giả: Bá Di (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn