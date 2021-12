Công ty Việt Á vừa trúng gói thầu gần 5 tỷ, chưa ký hợp đồng thì tổng giám đốc bị bắt

Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng. Ngoài lãnh đạo, cán bộ của Công ty Việt Á, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.