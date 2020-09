Công ty Thành Thắng liên tiếp trúng thầu: Chất lượng công trình có thực sự đảm bảo?

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020, Công ty TNHH MTV Thành Thắng (Công ty Thành Thắng) có địa chỉ tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng 3 gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, ngày 20/4/2020, ông Nguyễn Trọng Thành – Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà ký Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt cho Công ty Thành Thắng trúng Gói thầu 01-XL Nâng cấp đường đi Nghĩa trang, đường Nguyễn Thiếp và đường Võ Tá Sắt, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Giá gói thầu trên là 6.777.137.000 đồng, giá trúng thầu là 6.773.679.160 đồng, giảm so với giá mời thầu vỏn vẹn 3.457.840 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,05%.

Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày. Theo biên bản mở thầu, đơn vị này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Kết quả mở thầu thể hiện chỉ một mình Công ty Thành Thắng tham dự thầu

Tiếp đó, Công ty Thành Thắng là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu 01.XL: Nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Thạch Long, thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Gói thầu do UBND xã Thạch Long, huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư.

Bên mời thầu là UBND xã Thạch Long, hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tại gói thầu này Công ty Thành Thắng cũng là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu theo Thông báo trúng thầu số 19/QĐ-UBND do ông Phan Tố Hoài – Chủ tịch UBND xã Thạch Long, huyện Thạch Hà ký ngày 21/4/2020.

Giá gói thầu trên là 5.246.863.000 đồng, giá trúng thầu là 5.244.549.977 đồng, giảm so với giá mời thầu 2.313.023 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,04% (Thời gian thực hiện hợp đồng là 144 ngày).

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu do UBND xã Thạch Long làm chủ đầu tư

Đáng chú ý, tại gói thầu 01.XL: Xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến, thuộc dự án Nâng cấp đường nội thị thị trấn Đồng Lộc đoạn từ ngã tư cầu Dị đến quốc lộ 15B, Công ty Thành Thắng lại là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Can Lộc, ngân sách thị trấn Đồng Lộc, do UBND thị trấn Đồng Lộc làm chủ đầu tư. Giá gói thầu là 3.423.836.000 đồng, giá trúng thầu là 3.421.729.962 đồng, giảm so với giá mời thầu vỏn vẹn chỉ 2.106.038 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,06%.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài 803,38m, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề đường mỗi bên rộng 1m; kết cấu mặt đường đổ bê tông xi măng M300, dày 22cm; hệ thống thoát nước cống ngang trên tuyến 4 cống…

... Mặt bê tông tuyến đường do Công ty Thành Thắng thi công mới bàn giao đã bị sụt lún, nứt gãy

Việc Công ty Thành Thắng liên tiếp trúng nhiều gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn, khiến dư luận lo ngại rằng, khi phải thi công nhiều gói thầu cùng thời điểm sẽ tạo áp lực rất lớn, liệu đơn vị trúng thầu có đủ năng lực, tiềm lực để hoàn thiện các gói thầu theo tiến độ? Chất lượng công trình liệu có thể đảm bảo?

Những lo ngại của dư luận hoàn toàn có cơ sở, khi công trình vừa được đầu tư tiền tỷ tại thị trấn Đồng Lộc, mới được Công ty Thành Thắng thi công và bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng trong tháng 7/2020 nhưng qua khảo sát thực tế, đã xuất hiện nhiều vị trí bị hư hỏng, sụt lún, nứt gãy.

Trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ về sự việc trên, ông Nguyễn Bá Tặng - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết: "Tuyến đường trên đã nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư. Khi nhận bàn giao thì đường rất đẹp, sau đó chúng tôi có phát hiện sụt lún ở một vị trí. Hiện chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công tìm giải pháp khắc phục".

Theo ông Tặng, phía Công ty Thành Thắng đã có công văn giải trình nguyên nhân đường sụt lún, là do trước đây tại vị trí này là gốc cây xà cừ lớn đã được đào lên để làm mặt đường (diện tích sau khi đào: sâu 3m, rộng 5m, dài 3,5m).

Công ty Thành Thắng xác nhận, trong quá trình đào gốc cây xà cừ, cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quan lơ là trong việc lu lèn đầm nén phần đất mới lấp và Công ty Thành Thắng nhận hoàn toàn trách nhiệm để khắc phục sự cố trên.

Vị trí sụt lún duy nhất được chủ đầu tư phát hiện trước đó

Tuy nhiên, trái ngược với những gì vị đại diện chủ đầu tư trao đổi, thực tế tại tuyến đường nói trên lại xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng hơn. Lý giải về vấn đề này ông Tặng cho rằng, do lâu chưa ra kiểm tra lại nên không nắm được đường có hư hỏng thêm.

Sau khi cùng PV đi kiểm tra, ông Nguyễn Bá Tặng – Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc xác nhận đúng là có nhiều vị trí hư hỏng như phản ánh và sẽ làm việc với đơn vị thi công về sự cố phát sinh này.

Dư luận băn khoăn, một tuyến đường giao thông quan trọng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vừa nghiệm thu và bàn giao nhưng đã bộc lộ dấu hiệu kém chất lượng, có phải do chủ đầu tư và đơn vị giám sát công trình bỏ mặc chất lượng công trình cho đơn vị thi công muốn làm gì thì làm, hỏng thì sửa?

Ngoài ra, các gói thầu trên đều được đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ có một đơn vị tham gia dự và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%, điều này dấy lên trong dư luận những nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong công tác đấu thầu ở các địa phương nêu trên.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT