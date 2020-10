Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh VGP/Mạnh Hùng



Chủ trì buổi công bố và trao quyết định có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình đội ngũ cán bộ, Bộ Chính trị đã họp thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện và quyết định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để điều động, chỉ định, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị thứ nhất Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.

Việc phân công lãnh đạo chủ chốt đối với một Đảng bộ lớn, quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trước Đại hội Đảng bộ thành phố trước 5 ngày đã được xem kỹ lưỡng, toàn diện. Bộ Chính trị nhận thấy, đây là phương án phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của Thành phố hiện nay, cũng như yêu cầu của Trung ương, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Nên là cán bộ được đào tạo, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua công tác tại địa phương và Trung ương như Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh), Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Tây Ninh. Sau đó đồng chí được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, trong sáng, có kiến thức, kinh nghiệm phù hợp yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nắm vững công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, có uy tín, khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ; có bề dày kinh nghiệm, trải qua nhiều địa bàn, lĩnh vực khác nhau, đồng thời có khả năng làm trung tâm đoàn kết trong đội ngũ cán bộ của thành phố.

Trên cương vị công tác mới, ở địa bàn hết sức năng động và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, cùng với sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ tận tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bộ Chính trị, cá nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết thống nhất, để lãnh đạo quân, dân thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ.



Chia sẻ tại hội nghị công bố quyết định, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: Việc Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa tới để phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành xem xét bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là tin vui trong quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin về một số kết quả nổi bật của thành phố, nhất là những cơ chế mới được triển khai, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục phát huy và dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị đã phân công thực hiện nhiệm vụ mới tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ quyết định của Bộ Chính trị. Đồng chí nhận thức đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và là thử thách lớn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để ông đủ sức làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên hứa với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ tiền nhân và kỳ vọng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên.

...



Được biết, đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí có thời gian làm trong ngành công an từ năm 1975, từ chiến sĩ cảnh sát hình sự, rồi Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 10/1985), Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 3/1989).

Từ tháng 1/1992, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Tháng 4/1996, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Tháng 8/1999, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 2/2001, đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ tháng 6/2004, đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 2/2005, đồng chí là là Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 3/2006, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2011, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Từ tháng 3/2013, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, đồng chí là được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ tháng 2/2016, đồng chí được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh





