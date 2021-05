Công an xã đứng nhìn dân bắt tội phạm bị điều chuyển lên huyện công tác

Thấy tài xế bị thương vật lộn với nghi phạm, đại úy Lâm thờ ơ, không giúp đỡ

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 14 giờ 30 ngày 16.5, Phạm Đặng Sáu (51 tuổi, quê tại H.Quan Sơn, Thanh Hóa) bắt taxi đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía H.Thanh Oai (Hà Nội), mục đích để về quê.

Khi đến khu vực đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê (H.Thanh Oai), anh Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội; là tài xế taxi) nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên dừng xe, đồng thời gọi điện, gửi định vị cho vợ.

Anh Lâm bị thương, được điều trị tại bệnh viện ẢNH KIẾN TRẦN

Lúc này, Sáu bất ngờ rút dao nhọn mang sẵn đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu và hô hoán bị cướp để người dân hỗ trợ khống chế Sáu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Sáu khai nhận bản thân đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Thời điểm đi taxi, Sáu nghi ngờ anh Minh sẽ báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm nạn nhân.

... Đặng Phạm Sáu bị khống chế đưa về Công an H.Thanh Oai phục vụ điều tra ẢNH CTV



Để kịp thời động viên công dân dũng cảm, chiều 17.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Minh. Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng tặng giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh Minh.

Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội xác định còn 1 công dân tích cực tham gia giúp anh Minh khống chế tội phạm, nhưng chưa liên hệ được. Do vậy Công an TP.Hà Nội đề nghị ai biết người này thì cung cấp thông tin để kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Đại úy Lâm đứng gọi điện thoại, mặc nạn nhân và nghi phạm vật lộn với nhau ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



Công an TP.Hà Nội cũng xác định thời điểm xảy ra sự việc đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi; cán bộ Công an xã Cự Khê) có mặt tại hiện trường nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Công an H.Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Thanh Oai.

