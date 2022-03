Công an Nghệ An tạm giữ 3 cán bộ tỉnh cùng một người thuộc doanh nghiệp để điều tra

Trong nước

Công an TP Vinh, Nghệ An đã tạm giữ một nữ cán bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An, 2 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một người thuộc doanh nghiệp để điều tra.