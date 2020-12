Công an mời 6 thanh niên lên làm việc sau khi bé gái 11 tuổi kể với mẹ chuyện quan hệ tình dục với nhiều người

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ bé gái 11 tuổi kể với mẹ ruột là có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên ở địa phương.

Công an xã Khánh Tiến (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã tiến hành mời 6 thanh thiếu niên có liên quan đến trụ sở làm việc để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

6 thanh thiếu niên bị công an mời đến trụ sở gồm: H. K. D (16 tuổi); T.N.L. (20 tuổi); Đ.V.K. (16 tuổi, cả 3 đều ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến); T.N.N. (18 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau); N.P.T (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Hòa) và D.Q.H. (17 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Tiến).

Cụ thể, theo tờ Thanh Niên, ngày 22/12, bà T.T. L. (ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) đến cơ quan chức năng trình báo về việc con gái mình là bé T.T.M. (11 tuổi) đi cùng với nhóm thanh niên đã 2 ngày không về nhà.

Bà T.T.L trình báo, dạo gần đây, thấy con gái có biểu hiện bất thường, bà T.T.L gặng hỏi thì bé kể việc mình có quan hệ tình dục một số thanh niên ở địa phương.

Một vụ bé gái có quan hệ tình dục với nhiều người cũng vừa được TAND TP Hà Nội xét xử vào ngày 19/11.

...

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Đình Dương (SN 2004, ở Bắc Ninh) bị xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tờ Vietnamnet, Dương có quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu Phạm Thị Bích C. (sinh ngày 21/1/2008).

Đáng chú ý là trong giai đoạn điều tra vụ án, cháu C. còn khai có quan hệ tình dục với Đỗ Văn Nam (SN 2003, ở Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (SN 2004, ở Hà Nam).

CQĐT Công an TP. Hà Nội sau đó xác định, Nam có quan hệ tình dục với cháu C. ở khu vực nhà vệ sinh công cộng ở phố Hàng Khay. Ngày 9/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Nam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đỗ Văn Nam sau đó bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt mức án 5 năm tù.

Còn Nguyễn Văn Nam đã đến Công an phường Văn Chương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. CQĐT đang tiến hành giải quyết vụ án này theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc