Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh xoá nạn cờ bạc ra khỏi đời sống

Theo Công an Hà Tĩnh, thực tiễn công tác đấu tranh cho thấy, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, có xu hướng hoạt động theo đường dây, tổ chức chặt chẽ, nhất là việc lợi dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để hình thành các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng có quy mô liên huyện, liên tỉnh và thậm chí là xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Thực trạng trên đã dấy lên mối lo ngại đe doạ đến tình hình ANTT của địa phương. Nạn cờ bạc đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm đánh bạc thường là mầm mống nảy sinh nhiều loại tội phạm khác như: Trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và thậm chí là giết người…gây nên hệ luỵ xấu, mối lo ngại cho toàn xã hội.

Các bị can bị bắt giữ, khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá 6.000 tỷ vào đầu tháng 11 vừa qua.



Công an Hà Tĩnh xác định, vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tệ nạn cờ bạc hoạt động dưới nhiều hình thức, nhất là trong thời điểm Giải bóng đá thế giới (World Cup 2022) diễn ra từ ngày 20-11 đến 18-12. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tiến tới xoá bỏ tội phạm đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Năm nay, thời điểm cuối năm cũng là mùa World Cup 2022, đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá. Để triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức; Chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, huy động toàn bộ lực lượng ở các cấp công an vào cuộc đấu tranh quyết liệt; Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, internet quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đối với những trường hợp phạm tội, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để tạo tính răn đe trong xã hội.

25 đối tượng trên địa bàn huyện Thạch Hà bị bắt giữ trong đường dây lô đề.



Song song với đấu tranh, Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá. Nâng cao ý thức của người dân về hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội, không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; phát huy trách nhiệm tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng, đường dây có biểu hiện hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ đầu năm 2022 trở lại nay, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 407 vụ/1944 đối tượng vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, xuất hiện nhiều hình thức đánh bạc tinh vi, chuyên nghiệp, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô liên tỉnh, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn