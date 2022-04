Công an Hà Nội tiếp nhận vụ cô gái tố bị trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội cưỡng dâm

Chiều 4-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận Hoàng Mai chuyển lên vụ cô gái trẻ tố bị một trưởng khoa của Trường đại học Luật Hà Nội kiêm chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội cưỡng bức tình dục, để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đại diện Trường đại học Luật Hà Nội cho biết đã nhận được đơn tố giác đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách, đạo đức nhà giáo đối với một đảng viên (đang là trưởng khoa) thuộc Đảng bộ Trường đại học Luật Hà Nội.

"Nhà trường cũng kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có), không né tránh, không bao che", đại diện Trường đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh.

Nội dung đơn do chị V.N.H. (trú tại Hà Nội) ký, thể hiện chị quen ông L.M.T. (theo đơn, ông T. là chủ tịch hội đồng quản trị một bệnh viện tư tại Hà Nội và là trưởng khoa của Trường đại học Luật Hà Nội) vì là đồng nghiệp và bạn của mẹ chị H.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H. được ông T. mời về làm việc tại bệnh viện nơi ông này đang giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo đơn tố giác của chị H., trong quá trình làm việc tại bệnh viện, mặc dù ông T. đã có vợ con nhưng vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục. Trong một lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và xâm hại chị H..

Sau đó, ông T. tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để ép chị H. bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ tung clip "nóng".

Từ khoảng tháng 1-2020 đến tháng 1-2022, chị H. đã nhiều lần bị ông T. bạo lực tinh thần và cưỡng bức. Tuy nhiên do sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và ông T. nên chị H. không lên tiếng.

Khoảng tháng 1 vừa qua, khi quá mệt mỏi, chị H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính thì bị ông T. đánh đập, đe dọa.

Ngoài ra, chị H. còn cho biết, ông T. đã nhiều lần khủng bố tinh thần, đe dọa khiến chị H. phải trình báo công an nơi chị sinh sống để có biện pháp bảo vệ chị.

