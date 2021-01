Con trai đi cai nghiện ma túy về châm lửa đốt nhà lúc mẹ đi vắng

Ngày 5-1, thông tin từ một lãnh đạo công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ Chu Hoàng Minh (ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đề điều tra về việc liên quan đến một vụ cháy nhà trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập đám cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 4-1, Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy nhà bà Vương Thị Phương, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An ngay sau đó đã huy động phương tiện đến dập lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế thì một phần của căn nhà cùng nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, bà Phương đi vắng, chỉ có người con trai của bà Phương là Chu Hoàng Minh ở nhà. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Minh khai nhận mình chính là người đã châm lửa gây nên vụ hỏa hoạn.

Được biết, Chu Hoàng Minh là người nghiện ma túy. Sau khi đi cai nghiện về, Minh nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà của gia đình.

