Con gái đẻ rơi ngay tại nhà, ông bố liền ném cháu ngoại xuống sông và lời giải thích gây phẫn nộ

Vào tối 6/12, một sản phụ 19 tuổi nghi do sinh non tại nhà được gia đình đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, do không thấy trẻ sơ sinh đâu, nghi ngờ có chuyện bất thường xảy ra nên bệnh viện đã trình báo cảnh sát.

Theo điều tra ban đầu, sản phụ này họ Lữ, chưa kết hôn. Bố mẹ của cô đã ly hôn, cô sống cùng với bố và bà nội. Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, Lữ không đi học tiếp cũng chẳng tìm việc làm, chỉ ở trong nhà.

Bố của Lữ là một thợ sửa ống nước, ít khi tiếp xúc với con gái. Bên cạnh đó, trong mắt mọi người, Lữ là một cô gái ngoan ngoãn, sống nội tâm nên trong nhà không ai hay biết chuyện cô mang thai.

Cảnh sát đang tìm thi thể đứa bé bị ông ngoại ném xuống sông.

Vào hôm xảy ra vụ việc, Lữ lúc đó đang mang thai tháng thứ 9, cô đi vệ sinh thì bất ngờ chuyển dạ rồi sinh con ngay trong nhà vệ sinh tại nhà. Thấy đứa trẻ không khóc, mắt nhắm nghiền nên sản phụ nghĩ rằng đứa trẻ đã chết. Quá sợ hãi, người phụ nữ liền hét lên thất thanh, gọi bố và bà nhờ giúp đỡ.

Ông bố cũng hoảng hồn, không biết phải làm sao, đành vớt cháu ngoại từ trong bồn cầu ra. Sau đó, ông cho cháu ngoại vào trong 2 chiếc túi nilong, chạy xe máy tới sông Tiền Trấn rồi vứt xuống sông.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà nội của Lữ vẫn còn sợ hãi. Bà nói rằng khi cháu gái đi vệ sinh ở tầng 1, bà bỗng nghe thấy tiếng cháu hét lên nên vội xuống nhà để xem có chuyện gì xảy ra.

Bà của sản phụ họ Lữ nói: “Tôi nhìn thấy có vết máu trên sàn nhà và có một đứa trẻ trong bồn cầu. Tôi vô cùng kinh hãi, rụng rời chân tay. Lúc đó con trai tôi đang ngủ cũng bị đánh thức dậy. Chỉ vì đứa trẻ không khóc nên chúng tôi cứ tưởng rằng nó đã chết ngay sau khi chào đời, đành cho nó vào túi rồi vứt xuống sông. Tôi không biết việc này là vi phạm pháp luật”.

Một người thân của gia đình cũng tiết lộ rằng, do Lữ chưa chồng mà sinh con nên gia đình sợ rằng chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người nên họ mới đưa đứa trẻ bị nghi là đã chết lưu cho vào túi ném xuống sông.

Cảnh sát cho biết, giới tính của đứa trẻ chưa được xác định, bố của đứa trẻ 20 tuổi, nhưng cặp đôi đã không liên lạc với nhau trong thời gian dài. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể đứa trẻ. Nếu cháu bé không chết lưu, còn sống mà bị ném xuống sông thì bố của Lữ sẽ liên quan tới án mạng.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn