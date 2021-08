Cô gái bị kéo lê cưỡng bức giữa ban ngày trên phố lớn, mọi người xung quanh dửng dưng đứng nhìn gây phẫn nộ cực điểm

Gần đây, một clip được quay lại từ camera giao thông trên đường ghi lại một vụ cố ý cưỡng bức phụ nữ đang khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 23/8 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi một người phụ nữ mặc váy hồng đang đi bộ trên đường bình thường thì bỗng dưng bị một người đàn ông tấn công vô cùng đột ngột. Cô gái này nhanh chóng bị tên này ôm chặt vào người rồi bị đẩy sang vỉa hè đối diện. Giữa ban ngày ban mặt và không thiếu người xe xung quanh, kẻ biến thái này đã cưỡng gian cô gái.

Hành động đột ngột và điên rồ của yêu râu xanh khiến cô gái vô cùng hoảng loạn. Thế nhưng điều đáng nói là dù nạn nhân đã la hét cầu xin sự giúp đỡ, những người xung quanh không một ai đến giúp cô. Thậm chí một số người dân còn vây quanh chống nạnh đứng xem.

Cô gái bị cưỡng bức ngang nhiên giữa phố nhưng mọi người xung quanh chỉ dửng dưng đứng nhìn

Dù xung quanh có nhiều người nhưng cô gái đã phải vật lộn với kẻ biến thái suốt một thời gian mà không ai đến ngăn cản. Để tự cứu mình, cô đã cố gắng dùng túi xách đập vào đầu tên này. Nhưng sau tất cả, cô vẫn không thắng được sức lực của đàn ông và còn khiến tên này hành động táo bạo hơn.

... Nhiều người dân thản nhiên đứng xem trước lời gào thét cầu cứu của cô gái



Đúng lúc kẻ cưỡng hiếp sắp thực hiện được hành vi đồi bại thì mới có một người đi đường nhìn thấy cảnh bất bình mà xông vào ngăn cản. Khi người này lao vào giúp cô gái thì những người xung quanh, trong đó không ít người vừa nãy còn đứng nhìn mới xúm lại giúp đỡ, hỗ trợ anh này.

Mãi một lúc sau mới có người chịu dũng cảm giải cứu cô gái



Sau đó, một người qua đường khác đã gọi điện trình báo công an. Lực lượng công an đã đến hiện trường kịp thời và đưa kẻ yêu râu xanh về đồn để điều tra. Qua điều tra bước đầu, kẻ này họ Lý, 26 tuổi. Còn nạn nhân là một người phụ nữ 31 tuổi. Tuy đã được cứu nhưng sau sự việc, cô đã bị hoảng loạn tâm lý.

Lý giải thích rằng do cuộc sống gần đây không được như ý nên anh ta nảy sinh tâm lý ức chế, vặn vẹo, muốn vi phạm pháp luật và phạm tội. Hiện tên này vẫn đang bị tạm giữ và bị điều tra.

Bên cạnh những lời chỉ trích tên biến thái, rất nhiều cư dân mạng cho rằng điều còn gây ớn lạnh hơn trong câu chuyện chính là thái độ của những con người bàng quan xung quanh. Vì nhiều lý do như sợ phiền phức, sợ vạ lây, nhiều người lại có thể thờ ơ đứng nhìn người khác bị xâm hại ngay trước mặt mà không chịu giúp đỡ dù hoàn toàn có thể. Nhiều bình luận bất bình cho rằng những người này cũng đáng lên án không kém.

