CLIP: Thu giữ cuốn sổ ghi chép hoạt động tại cơ sở massage kích dục

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ kinh doanh massage trá hình núp bóng cơ sở xông hơi, xoa bóp.

Clip Cảnh sát Hình sự phát hiện cơ sở massage trá hình

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 14-9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra cơ sở xông hơi, xoa bóp Vọng Cát ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

... Phòng massage trá hình (ảnh trên) và đối tượng Hoa Thị Bảo Trân



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 tiếp viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho khách. Cơ sở này do Hoa Thị Bảo Trân (SN 1978; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) làm quản lý.

Bước đầu làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức phục vụ massage kích dục cho khách với giá 750.000 đồng/lượt. Trong đó, các tiếp viên được nhận 500.000 đồng, Trân lấy 250.000 đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật là quyển sổ ghi chép thể hiện rõ việc thu - chi hoạt động hằng ngày của cơ sở này, đồng thời tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: TRỌNG TÍN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động