Clip: Thót tim cảnh nữ sinh dùng tay không bắt rắn "khổng lồ" trong nhà dân

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại vào ngày 17/8, tại tỉnh Prachinburi, Thái Lan.

Cụ thể, Wannapon Deesawad, 17 tuổi, tình nguyện viên tại trung tâm cứu hộ động vật địa phương đã giúp đỡ người hàng xóm bắt con rắn khi phát hiện nó chui vào bếp.

...

Trong clip, nữ sinh mặc đồng phục đang tìm kiếm con rắn dưới gầm bàn bằng đèn pin. Ở một cảnh quay khác, cô gái đã túm được đuôi con rắn và lôi nó ra ngoài.

Wannapon nói: "Tôi chỉ mất khoảng 5 phút để bắt được con rắn và tự mình cho nó vào bao tải". Được biết, cô nữ sinh yêu thích nghiên cứu khoa học này bắt đầu hoạt động tình nguyện khi mới 15 tuổi.

"Tôi tình nguyện giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào rắn xuất hiện tại ngôi nhà của họ. Tôi đã bắt được hàng trăm con rắn có nọc độc và không có nọc độc. Tôi cũng đã từng bắt rắn hổ mang, rắn hổ mang chúa và trăn gấm. Dù rất sợ rắn nhưng sau khi trải qua quá trình huấn luyện, tôi đã học được cách bắt chúng đúng cách", Wannapon cho biết thêm.

Sau khi đưa con rắn chuột ra khỏi nhà, người cứu hộ động vật trẻ tuổi đã thả nó ở nơi cách xa khu dân cư.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn