CLIP: Kinh hãi xe tải lao vào quán cơm tấm đêm, 3 người nằm dưới gầm xe

Đến 22 giờ ngày 13-8, lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe tải lao vào quán cơm tấm trên vỉa hè khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Your browser does not support the video tag.

Xe tải chở gỗ tông vào quán cơm tấm đêm trên Quốc lộ 20

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, xe tải 77C-012... di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thị trấn Định Quán về xã Phú Túc.

Khi đi tới gần km104 , xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè và tông vào 3 người đang ăn cơm tấm, trong đó có 1 cháu nhỏ. Dù kinh hãi trước vụ tai nạn nhưng người dân vẫn kịp yêu cầu tài xế lùi xe lại để đưa những người nằm dưới gầm đầu xe đi cấp cứu.

... Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động