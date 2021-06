Clip: Khoảnh khắc máy ép cọc bê tông đè chết tỷ phú và con gái gây ám ảnh

Your browser does not support the video tag.

Theo Sina, vụ tai nạn thương tâm xảy ra rạng sáng ngày 22/6 tại ngã tư đường Fangcao và Huizhan, thuộc khu phố mới phía đông quận Âm Châu, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một chiếc máy ép cọc bê tông khổng lồ bất ngờ đổ sập xuống, đè trúng chiếc ô tô màu đen đang lao tới khiến nó bẹp rúm, biến dạng. Hai người trong xe ô tô, được xác định là hai cha con, đã thiệt mạng ngay tại chỗ.

Hai cha con tỷ phú Zhao Qing thiệt mạng ngay tại chỗ sau khi bị máy ép cọc đè trúng.

Mới đây, đoạn clip dài 30 giây ghi lại vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người xem ám ảnh. Theo những hình ảnh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc không có biển cảnh báo.

Lúc chiếc máy ép cọc đổ ập xuống, những người xung quanh chạy tán loạn. Chiếc ô tô buộc phải giảm tốc độ để tránh người đi đường và bị chiếc máy ép cọc đè trúng. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe biến thành đống sắt vụn với nhiều vết máu chảy trên mặt đất.

Danh tính của nạn nhân được xác định là Zhao Qing, vị tỷ phú 52 tuổi có tiếng ở Chiết Giang cũng như Trung Quốc và con gái của ông. Những tình tiết được hé lộ càng khiến mọi người thương cảm.

“Zhao Qing đến đón con gái vừa tốt nghiệp ở Canada về Trung Quốc. Cô bé vừa thực hiện 21 ngày cách ly ở Gia Hưng, Thượng Hải. Hai cha con họ cùng nhau lên thiên đường”, một người bạn của ông Zhao Qing cho hay.

Được biết, có tới 26 công ty đứng tên ông Zhao Qing với số vốn lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

