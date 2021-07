Clip: Khoảnh khắc 10 xe tông nhau kinh hoàng, 6 người thương vong tại Thanh Hóa

Vào khoảng 15h42' ngày 02/07, tại Km289+600 quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại nặng nề về cả người và của.

Clip: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Theo như những gì camera của một ô tô gần hiện trường tai nạn ghi lại, khi đang lưu thông trên đoạn đường, chiếc xe bồn do không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào những xe phía trước.

...

Không may, vì đoạn đường đông phương tiện qua lại nên cú va chạm của xe bồn đã khiến 10 xe ô tô gồm xe tải, xe con và xe khách di chuyển theo hướng Bắc - Nam tông nhau liên hoàn và bị hư hại nghiêm trọng. Thậm chí có xe đã hoàn toàn dập nát phần đầu.

Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã lập tức có mặt giải quyết vụ việc, đưa những người bị thương đi điều trị và khai thông đoạn đường.

Nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn