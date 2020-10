Clip: Đang bế con nhỏ trên tay, người chồng vẫn hung hãn thẳng tay đánh vợ dã man

Tối 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa cặp đôi được cho là vợ chồng gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, ngay khi vừa bước xuống xe ô tô, người chồng tỏ thái độ giận dữ, chửi bới. Người chồng bế con nhỏ đang khóc trên tay, tuy nhiên người này vẫn lao vào giật tóc, đấm đá người vợ dã man.

Thậm chí, người chồng bóp cổ vợ rồi đẩy ngã vào lùm cây mặc cho người phụ nữ la hét.

Người đàn ông ra tay đánh người phụ nữ dã man

...



Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã tìm cách can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra rất hung hăng, tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Người dân xung quanh tìm cách can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra rất hung hăng.



Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, nhiều người không khỏi phẫn nộ và bức xúc trước hành vi của người đàn ông trên. Phần đông ý kiến cho rằng, chưa rõ sự việc thế nào hay mâu thuẫn giữa hai người là gì, nhưng việc hành hung phụ nữ luôn là sai trái. Thậm chí, người này còn thực hiện hành vi dã man này ngay trước mặt con nhỏ khiến trẻ sợ khóc thét.

"Sao lại đánh người dã man thế. Đứa nhỏ khóc thét như vậy, người phụ nữ cũng chẳng phản kháng được, mà vẫn hung hăng đánh đập. Thật không thể chấp nhận được"

"Chẳng biết đầu đuôi như nào nhưng đánh đập vợ tay còn đang bế con thế này là sai quá rồi, dù nguyên nhân hay có mâu thuẫn thế nào đi nữa".

Sự việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn