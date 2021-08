Clip cặp đôi nông dân nhảy điệu Shuffle ghép nhạc Việt gây 'bão' mạng xã hội

Đó là clip cặp đôi chân trần lấm bùn đất, nhảy ăn ý giữa khung cảnh nông thôn gắn với giai điệu vui nhộn kết hợp giữa nhạc hiện đại pha điệu chachacha "Rồi tới luôn" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Trích đoạn clip về cặp đôi nông dân nhảy gắn với giai điệu bài nhạc Việt

Trên fanpage, clip này được đăng tải với dòng trạng thái "Nhìn cưng xỉu cô chú ơi", đã có hơn 976 nghìn lượt thích, thả tim.

Bên dưới bài đăng nhận được nhiều lời khen cho cặp đôi nhảy, cùng nhiều bình luận vui nhộn như: "Đừng thấy chúng tôi làm nông mà không biết nhảy nha"; "Chuẩn ngang với vũ công chứ kém gì ai đâu", "Đính chính chị này ở đội văn nghệ của thôn. Do dịch không được tụ tập nên bắt chồng tập cùng...".

Bên cạnh đó, một số bình luận cho rằng cặp đôi có những bước nhảy trong clip là "nhảy chuyên nghiệp chứ không phải người làm đồng".

Clip này được chia sẻ trên một fanpage và nhận được 14 triệu lượt xem. Ảnh chụp lại màn hình

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã lần ra clip là sản phẩm của ghép nhạc và cặp đôi nhảy là vợ chồng người Trung Quốc, chồng là Fan Deduo và vợ là Peng Xiaoying.

Từ năm 2020, họ đã gây sốt trên mạng xã hội. Cặp đôi nhảy điệu shuffle ở trước nhà, tại nông trại, khi đi chăn bò... Việc vợ chồng này nhảy xuất phát từ chị Peng Xiaoying, với mong muốn giúp chồng vượt qua trầm cảm sau tai nạn ô tô.

Được biết, điệu nhảy Shuffle bắt nguồn từ Australia, chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật chân như xoay gót chân, di chuyển đầu mũi chân, bước đá chân... và thêm một số chuyển động cánh tay.

