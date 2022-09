Chưa xác định được quốc tịch của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Ngày 30-9, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết chiều cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang đã điều lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an TP Phú Quốc và các đơn vị liên quan để khám nghiệm tử thi 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc vào ngày 29-9.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của 7 thi thể



Cũng theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, thông tin tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp là không chính xác. Thực tế 2 giấy tờ tùy thân do Trung Quốc cấp là do người dân vớt được ở khu vực khác rồi cung cấp cho cơ quan chức năng. Hiện cả 7 thi thể vẫn chưa xác định được quốc tịch, nhân thân.

... Hiện trường phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc ngày 29-9



Như đã thông tin, vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến chiều 29-9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Các thi thể này đang trong giai đoạn phân hủy.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động