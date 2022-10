Chủ tiệm cắt tóc điều hành đường dây mại dâm ở Bình Dương

Ngày 19/10, đại diện Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đã tạm giữ Hoàng Thị Hạnh (31 tuổi, quê Thanh Hóa, chủ một tiệm cắt tóc) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo công an, để hoạt động môi giới mại dâm, Hạnh đăng hình ảnh khỏa thân của các cô gái trên trang web có tên gái gọi để quảng cáo, với mức phí từ 2 - 3 triệu đồng/tháng.

Trong nội dung quảng cáo, Hạnh dùng số điện thoại của mình để khi khách có nhu cầu mua dâm liên hệ sẽ điều gái bán dâm đến khách sạn theo chỉ định.

Quá trình theo dõi, trinh sát thuộc Công an TP Dĩ An xác định được đường dây môi giới mại dâm này nên phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra nhà nghỉ K.L ở phường An Bình.

Tại nhà nghỉ này, công an phát hiện ở phòng số 302 và phòng số 401 có hai cặp nam nữ nhưng khi hỏi cả hai đều không quen biết nhau.

Qua làm việc, các cô gái thừa nhận hành vi bán dâm dưới sự điều hành của Hạnh.

Hạnh điều hành đường dây từ tháng 6/2022, trong tiệm cắt tóc có 3 cô gái là nhân viên sẽ đi bán dâm khi có khách. Hạnh thỏa thuận với các cô gái, mỗi lần bán dâm được số tiền 500.000 đồng/lượt sẽ chia đôi.

Hiện, Công an TP Dĩ An đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.



Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong