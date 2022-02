Chủ nhà trọ vừa thu tiền phòng, vừa thu tiền “điều” gái bán dâm

Sáng 22/2, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết, vào khoảng 20h50 ngày 21/2, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Rạch Giá đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang bán dâm tại nhà nghỉ Liên Hương ở khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Qua làm việc với công an, 3 gái bán dâm đều thừa nhận được “tú bà” - đồng thời là chủ nhà nghỉ gọi đến để “phục vụ” cho khách. Khi xong việc, các cô này lấy của khách 500.000 đồng, sau đó đóng lại cho “tú bà” 100.000 đồng tiền môi giới.

“Tú bà” - đồng thời cũng là chủ nhà nghỉ Đặng Thị Thu Thủy.

“Tú bà” nói trên chính là Đặng Thị Thu Thủy (SN 1975, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá). Qua lấy lời khai, Thủy thừa nhận, vào khoảng đầu tháng 1/2022, Thủy thuê lại nhà nghỉ Liên Hương của người khác để kinh doanh.

Biết được khách nam thuê phòng nghỉ thường có nhu cầu tìm gái để mua vui, nên Thủy đã xin số điện của các gái bán dâm để gọi đến phục vụ khi khách yêu cầu, sau đó thu tiền môi giới.

... Một cặp nam nữ bị bắt quả tang tại nhà nghỉ Liên Hương.

Thủy thỏa thuận với gái bán dâm khi có khách, mỗi lần Thủy lấy 600.000 đồng (tiền của khách), trong đó có 100.000 đồng tiền thuê phòng, 100.000 đồng tiền môi giới. Còn 400.000 đồng Thủy sẽ đưa cho gái bán dâm. Hoặc gái bán dâm lấy trực tiếp tiền của khách khi bán dâm xong tại phòng nghỉ là 500.000 đồng, rồi đóng lại cho Thủy 100.000 đồng, còn tiền phòng thì Thủy tự thu của khách.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Rạch Giá điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

