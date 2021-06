Chủ nhà nghỉ bị bắt sau khi môi giới cho 2 thanh niên 'vui vẻ' với một gái mại dâm

Ngày 1/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1991), trú tại xóm 2, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi “môi giới và chứa mại dâm”.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28/5/2021, Công an huyện Yên Thành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán dâm tại phòng 304, nhà nghỉ X5 (khối 3, thị trấn Yên Thành).

Các đối tượng bị bắt, gồm: Hoàng Thị N. (SN 1981), trú tại xã Lý Thành, Yên Thành và Nguyễn Khắc Q. (SN 1997), trú tại xóm Trung Hồng, xã Nhân Thành, Yên Thành đang thực hiện hành vi “Mua bán dâm". Tổ công tác đã thu giữ trên chiếc giường nghỉ (phòng 304, nhà nghỉ X5), 1 bao cao su đã qua sử dụng, thu giữ trong nhà tắm 1 bao cao su khác cũng đã qua sử dụng. Các đối tượng liên quan được đưa về cơ quan điều tra công an huyện đấu tranh, làm rõ.

CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, các đối tượng Hoàng Thị N, Nguyễn Khắc Q, và Nguyễn Xuân H thừa nhận việc thực hiện hành vi “Mua bán dâm” tại nhà nghỉ X5. Các đối tượng khai báo, trước đó, thông qua trao đổi, thỏa thuận và cho phép của Nguyễn Thị Ngọc (nhân viên lễ tân nhà nghỉ X5), các đối tượng trên thỏa thuận thực hiện hành vi “Mua bán dâm” mỗi lần với giá là 200.000 đồng.

Từ lời khai các đối tượng, ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1991), trú tại xóm 2, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành về hành vi "Chứa mại dâm”. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

...

Theo khai báo của Ngọc, khoảng 11 giờ ngày 28/5/2021, Nguyễn Khắc Q. điện thoại đến cho Ngọc và nhờ môi giới 2 gái bán dâm. Sau đó, Ngọc đã liên lạc tìm gái bán dâm nhưng không tìm được 2 người như Q. nhờ cậy, chỉ duy nhất Hoàng Thị N. đồng ý bán dâm cho Nguyễn Xuân H. và Nguyễn Khắc Q.

Trong khi Q. đang quan hệ với gái mại dâm thì bị bắt quả tang. Ảnh minh họa

Khi Hoàng Thị N. đến nhà nghỉ X5 được Ngọc đưa cho 1 chìa khóa và 1 chiếc bao cao su và nói N lên phòng 304. Sau đó Ngọc gọi điện thông báo cho H. và Q. đến phòng 304, nhà nghỉ X5 để “Mua bán dâm" với N.

Tại phòng nghỉ 304, nhà nghỉ X5, H. và Q. lần lượt thực hiện hành vi "quan hệ tình dục” với N. Khi H và N quan hệ xong thì H ra ngoài đợi, Q. tiếp tục vào phòng nghỉ 304 quan hệ tình dục với N. thì bị tổ công tác Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: Báo BVPL