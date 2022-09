Chồng rơi thác nước qua đời, vợ trẻ u não chật vật nuôi 3 con thơ dại

Chỉ mới 38 tuổi nhưng chị Phan Thị Hồng (trú thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã sớm sống trong cảnh góa phụ và những chuỗi ngày bệnh tật, vất vả.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chị có với nhau 3 cậu con trai. Chị và chồng cố gắng làm lụng để lo cho các con ăn no mặc ấm. Cuộc sống tuy còn nghèo, còn vất vả nhưng lúc nào trong nhà cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Tưởng như chỉ cần chăm chỉ làm ăn, ông trời sẽ không phụ lòng người. Thế nhưng bất hạnh ập đến, vào một buổi tối năm 2016 khi trời đang đổ cơn mưa, chồng chị Hồng lên rừng bắt ếch mong cho gia đình có những bữa ăn đầy đủ. Ai ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của anh khi không may anh bị rơi xuống thác và ra đi mãi mãi. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc là thế, giờ đây thay vào đó là sự trống vắng đến nghẹn lòng.

Chồng mất, để lại tài sản duy nhất là căn nhà đơn sơ cùng 3 đứa con thơ. Chị Hồng đau đớn quặn lòng nhưng vẫn phải gắng gượng nuôi các con khi trở thành trụ cột chính trong gia đình. Hằng ngày, chị chắt bóp từng đồng bằng công việc buôn ve chai. Tuy nhiên thu nhập vài ba chục nghìn mỗi ngày không đủ nuôi các con ăn học.

Quanh năm suốt tháng gia đình thiếu vắng người đàn ông trụ cột, mọi gánh nặng trong nhà đều do chị gánh vác nên người góa phụ trẻ nhanh chóng già đi trước tuổi. Đêm đến, chị lại tủi thân ôm các con khóc vì thương chồng, thương cho số phận của mình. Vậy nhưng, người đàn bà kiên cường ấy vẫn tự dặn lòng phải cố gắng vì các con thơ dại.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, tiếc rằng ông trời lại một lần nữa giáng tai họa xuống gia đình vốn đã heo hắt khi người góa phụ ấy chỉ sau một năm mất chồng đã nhận hung tin mắc bệnh u não.

Chị Hồng đang từng ngày chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện

Dù đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tại các bệnh viện ở Hà Nội và Nghệ An nhưng bệnh tình của chị chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Do phải chịu những cơn đau vật vã do căn bệnh quái ác gây ra nên sức khỏe vốn đã không lấy gì làm khỏe mạnh nay càng thêm giảm sút.

Chia sẻ với phóng viên Gia đình Việt Nam, chị Hồng xót xa nói: “Năm 2017 chị đi mổ u não với chi phí lên đến mấy chục triệu đồng trong khi chị không có lấy một đồng bạc”.

Mang trong mình căn bệnh quái ác dày vò bản thân mỗi ngày lại rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa trong khi con còn quá nhỏ dại, có những lúc chị Hồng mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Thế nhưng nhìn những đứa con thơ mất cha đang cần vòng tay của mẹ chị cố gắng vực dậy chống chọi với bệnh tật. Tấm thân gầy gò nhỏ bé ấy lại gồng mình trước sóng gió cuộc đời, không chấp nhận đầu hàng số phận.

...

Tuy nhiên, căn bệnh đang “tàn phá” chị mỗi ngày, cơ thể chị quá yếu chẳng còn sức để làm việc. Các con lại quá nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi học nên cũng chưa làm thêm được việc gì, vì thế thu nhập của gia đình gần như không có. Bữa cơm của những đứa con thơ nay cũng chỉ còn bữa được bữa mất.

Nhìn những đứa con thơ đang phải sống những ngày tháng thiếu ăn thiếu mặc, bản thân chị lại ốm đau không thể lao động, chị Hồng khóc nấc trong lo lắng, không biết tương lai các con sẽ đi đâu về đâu.

Cơ thể chị Hồng đau yếu gầy guộc vì không thể ăn uống được gì nhiều

Nói về trường hợp của chị Hồng, ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cho biết: “Chồng chị Hồng mất sớm, gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Chị Hồng mắc bệnh hiểm nghèo trong khi bản thân lại là lao động chính nên rất khó khăn trong cuộc sống hàng ngày”.

Cuộc sống với chị Hồng lúc này là chuỗi ngày sống trong thuốc men và bệnh viện. 3 đứa con thơ của chị đang quá nhỏ để có thể tự chăm sóc nhau vì thế ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng trông cậy hết vào người thân và láng giềng.

Để ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Hồng bớt u ám bởi gánh nặng bệnh tật, cuộc sống rất cần sự chung tay, giúp đỡ của quý độc giả và các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Phan Thị Hồng (Thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Số điện thoại: 0387232601. Số tài khoản: 3701205170090 Ngân hàng Agribank. Chủ tài khoản: Phan Thị Hồng

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam