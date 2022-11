Chém em rể vì lầm tưởng là anh vợ

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Đại (28 tuổi), Vũ Tuấn Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (32 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (27 tuổi, cùng ở Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích.

4 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Phòng.



Theo công an, chiều 16/6, anh H. (ở quận Lê Chân) lái ôtô từ nhà anh vợ là anh N.X.T. đưa mẹ đi khám tại bệnh viện.

Trên đường đi, anh H. bị nhóm 4 người lạ mặt chặn đường rồi dùng hung khí đánh gây thương tích nặng. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Làm việc với công an, nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn và cũng không quen biết những người đã đánh mình.

Quá trình xác minh, công an xác định nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn giữa nhóm của Đại với anh vợ nạn nhân. Từ ngày 12/6, nhóm này thuê taxi tới quanh nhà anh T. để theo dõi, tìm cơ hội trả thù.

Tới ngày 16/6, nghĩ anh T. là người điều khiển ôtô từ nhà, nhóm này chặn đánh lái xe, nhưng đánh nhầm anh H.

Ngày 17/8, lực lượng chức năng truy bắt thành công Tuấn Anh, Đại và Trung khi các bị can đang lẩn trốn tại Thái Bình. Tới ngày 6/10, Lâm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi của mình và cho biết sau khi gây án đã tạo chứng cứ ngoại phạm rồi đồng loạt bỏ trốn qua nhiều địa bàn.

Do xác định vụ án có dấu hiệu của tội Giết người, Công an quận Lê Chân đã bàn giao hồ sơ và 4 bị can cho Công an TP Hải Phòng để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn