Chân tướng 'trùm xã hội đen miệt vườn' chủ mưu đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 26.3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trực tiếp chỉ huy hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để điều tra đối với Trần Công Xuân về tội “hủy hoại tài sản”. Xuân bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ đổ xăng đốt nhà Đội trưởng Đội CSHS Công an Q.Thốt Nốt. Khám xét nơi ở của Xuân, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.