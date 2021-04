Chân dung tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Chiều 16/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải.



Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Võ Trọng Hải từng giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ông Võ Trọng Hải cũng từng giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Không những là cánh chim đầu đàn chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua, ông Võ Trọng Hải còn được mệnh danh là "khắc tinh" của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã có hơn 30 năm trong lực lượng biên phòng, trực tiếp tham gia chỉ huy triệt phá hàng trăm chuyên án, trong đó có những chuyên án nguy hiểm kề cận sự sống và cái chết với tội phạm xuyên quốc gia.

Với những kết quả đạt được, ông Võ Trọng Hải đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng nước bạn Lào trao tặng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý.

