Cặp cha dượng và mẹ đánh chết con 3 tuổi đối diện án tử hình

Ngày 13/10, đại diện TAND TP Hà Nội cho biết: Dự kiến, 28/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa hai bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, cùng trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm.

Hai đối tượng này bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối diện với hình phạt cao nhất là tử hình.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2016, Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn và có con chung là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh. Sau đó, Lan Anh ly thân anh Sơn và chuyển về sinh sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự ở thôn Võng La, xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội).

Năm 2018, Lan Anh ly hôn anh Sơn. Cùng năm này, Lan Anh có quan hệ yêu đương, sau đó kết hôn với Nguyễn Minh Tuấn. Hai người có một con chung sinh tháng 8/2018, sinh sống tại nhà bố mẹ chồng tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng.

Tháng 10/2019, Lan Anh và Tuấn thuê một căn hộ mini ở phường Phương Liên, quận Đống Đa để ở. Do cả Tuấn và Lan Anh đều sử dụng ma túy dạng đá nên Tuấn đã mua 2,3 triệu đồng ma túy dạng Ketamine và Methamphetamine về để sử dụng dần.

Ngày 5/3/2020, Lan Anh gọi điện thoại xin bà Dự đón cháu Minh Minh sang chơi và được bà Dự đồng ý. Quá trình cháu Minh Minh ở cùng, Tuấn và Lan Anh thấy Minh Minh bướng bỉnh, không nghe lời nên đã phạt ngồi trong chậu nhựa nhiều lần nhưng không đánh đập gì.

Khoảng 8h ngày 29/3/2020, sau khi ngủ dậy, Minh Minh đòi ăn bánh gạo. Không hài lòng với thái độ của cháu Minh Minh nên Tuấn gọi Lan Anh lấy chậu mang lên gác xép rồi bắt Minh Minh vào ngồi phạt ở trong chậu đến khi nào Minh Minh nhận lỗi mới tha. Do cháu Minh Minh không xin lỗi nên từ sáng 29/3 đến rạng sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh đã nhiều lần thay nhau đánh và hành hạ cháu bé.

Đến khoảng 8h ngày 30/3, thấy Minh Minh có biểu hiện khó thở, Lan Anh có cùng Tuấn hô hấp nhân tạo và ép ngực để cấp cứu. Sau đó, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến khoảng 11h cùng ngày thì tử vong.

Do phát hiện cơ thể cháu Minh Minh có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên bệnh viện đã báo cơ quan công an để làm rõ. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamine và chai nước chứa ma túy.

Kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh do chấn thương sọ não nặng. Thương tích vùng đầu mặt nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

