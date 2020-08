Cánh cửa rời Barcelona của Messi đóng sập

Như đã biết, Messi đã gửi bản fax yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Barcelona. Thông tin này đã khiến cho giới túc cầu dậy sóng. Nó đã tạo ra tranh cãi lớn giữa Messi và Barcelona trong thời gian qua.

Thông báo trên trang chủ La Liga liên quan tới vụ việc của Messi và Barcelona

Barcelona khẳng định rằng thời hạn tự do chấm dứt hợp đồng của Messi đã kết thúc (vào ngày 10/6). Thế nhưng, Messi lấy lý do rằng mùa giải này kết thúc muộn ở đại dịch Covid-19 nên anh vẫn có thể được tự do ra đi.

Man City được cho là CLB có tiềm năng nhất sở hữu Messi. Thậm chí, HLV Pep Guardiola đã thân chinh về quê nhà Barcelona, để nói chuyện trực tiếp với cậu học trò cũ. Ngoài ra, PSG, Juventus, Inter, Man Utd cũng được cho là sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Messi.

Tới hôm nay, La Liga đã chính thức đưa ra phán quyết ở vụ Messi với Barcelona. Theo đó, cơ quan này khẳng định hợp đồng của Messi với CLB xứ Catalan vẫn còn thời hạn tới năm 2021. Có nghĩa rằng, CLB nào muốn chiêu mộ Messi ở thời điểm này phải trả cho Barcelona 700 triệu euro.

Tuyên bố chính thức trên trang chủ của La Liga viết: “Liên quan tới các cách giải thích khác nhau về hợp đồng của Barcelona với Messi lùm xùm trên truyền thông trong những ngày qua, La Liga cho rằng không mất quá nhiều thời gian để làm rõ điều đó.

... Cánh cửa rời Barcelona của Messi gần như đóng sập

Hợp đồng hiện tại của Messi với Barcelona vẫn còn hiệu lực. Điều khoản chấm dứt hợp đồng áp dụng khi Messi được thực hiện theo điều 16 của Nghị định Hoàng gia 1006/1985, ngày 26/6, quy định mối quan hệ làm việc đặc biệt của vận động viên chuyên nghiệp.

Tuân thủ các quy định hiện hành và các thủ tục tương ứng trong trường hợp này, La Liga sẽ không thực hiện quy trình cấp thị thực (visa) cho cầu thủ rời khỏi La Liga nếu như họ chưa thanh toán số tiền điều khoản trong hợp đồng đã nêu”.

Với việc không thể chấm dứt hợp đồng với Barcelona, Messi coi như bị đóng sập cánh cửa ra đi. Bởi lẽ, không có CLB nào đủ sức chi 700 triệu euro ở thời điểm này để chiêu mộ El Pulga.

Hôm qua, Messi đã tự ý không tới kiểm tra y tế ở Barcelona. Tuy nhiên, Los Blaugrana sẽ không trừng phạt El Pulga. Họ sẽ phạt 2,67% đến 4% tiền lương nếu như Messi tiếp tục tái phạm. Còn nếu như siêu sao người Argentina chống đối lần thứ 3 thì sẽ bị phạt 6,67% đến 10% tiền lương.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân Trí