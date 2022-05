Cản em trai đòi chém mẹ, người anh bị đâm tử vong

Chiều 2/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Võ Văn Giàu (SN 1991, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Võ Văn Giàu tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/5, sau khi uống hết 1 lít rượu với bạn, Giàu về nhà ăn cơm. Kế đó, Giàu bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà.

Thấy vậy, mẹ ruột Giàu nói: "Mày đập đồ, đập bếp gas rồi lấy gì xài? Anh mày mới cho tiền mua bếp gas”, thì bị Giàu lấy dao đòi chém. Hoảng sợ, người phụ nữ chạy sang nhà con trai là Võ Văn Dành (anh ruột Giàu) để tránh mặt.

... Hiện trường vụ việc. Ảnh Tiến Tầm

Giàu cầm dao xông vào nhà anh trai nhưng bị người này cùng khúc gỗ đẩy ra khỏi nhà. Thấy vậy, Giàu ném bỏ cây dao rồi đi về nhà. Dành đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt Giàu gây thương tích.

Sau đó, Giàu chạy vào trong nhà lấy kéo đâm Dành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được phía công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

