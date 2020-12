Bốc đuôi xe trước mặt gái xinh, nam thanh niên nhận kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn bốc đuôi xe của một nam thanh niên và cái kết khiến người xem không khỏi rùng mình.

Theo đó, sự việc xảy ra trên một đoạn đường vắng phương tiện qua lại. Lúc này, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy di chuyển về phía một cô gái rồi thực hiện màn bốc đuôi xe khiến ai nấy cũng phải thót tim.

Tuy nhiên đến lần thứ 2 thực hiện màn biểu diễn này, nam thanh niên đã gặp phải một tai nạn đầy đau thương và ê chề. Pha bốc đuôi xe đã khiến anh chàng ngã nhào về phía trước, đập mặt vào xe của cô gái. Trước tai nạn bất ngờ này, những người chứng kiến đã không khỏi hốt hoảng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, đây chính là cái kết cho những anh chàng thích thể hiện.

Đây cũng được xem là bài học cho những nam thanh niên định biểu diễn mạo hiểm trên đường.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn