Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, lãnh đạo Công an 2 tỉnh thành

Đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Chiều 26/7 tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phan Thành Bá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, từ ngày 25/7/2022.

Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng phòng 4, Cục An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, từ ngày 25/7/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Hà nhấn mạnh: Việc lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động đồng chí Phan Thành Bá giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương đối với cá nhân đồng chí Phan Thành Bá sau thời gian được điều động, bổ nhiệm để đào tạo, bồi dưỡng ở Công an tỉnh Lai Châu. Đồng chí Phan Thành Bá là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ Cục An ninh điều tra, đây là thuận lợi đối với đồng chí trên cương vị, vị trí Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Đại tá Hoàng Văn Hà mong rằng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Phan Thành Bá sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác của mình, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục An ninh điều tra, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Hoàng Văn Hà đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; khẳng định đây cũng là niềm tự hào của cán bộ Cục An ninh điều tra trong việc xây dựng và tạo nguồn lãnh đạo, chỉ huy của Bộ...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phan Thành Bá và Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa; cùng tập thể lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của Cục An ninh điều tra mà lớp lớp thế hệ đi trước và hiện nay đã và đang dày công vun đắp, xây dựng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.



Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự làm Phó Giám đốc Công an TPHCM

Trước đó, ngày 25/7, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Mai Hoàng tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc Công an thành phố kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố các giải pháp, biện pháp nhằm giữ vững sự ổn định về ANTT, xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho Nhân dân thành phố.

Đại tá Mai Hoàng (SN 1979) quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác: Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La)...

Đại tá Mai Hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; đồng thời 10 năm liên tục là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng ba; năm 2020, Đại tá Mai Hoàng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ