Bộ Công an: Số tiền từ thiện vào tài khoản nghệ sĩ ít hơn tiền phát cho đồng bào lụt bão miền Trung

Chiều nay 28-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Liên quan đến câu hỏi chiếm đoạt tiền từ thiện của các nghệ sĩ, tại buổi họp báo, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết trong thòi gian từ tháng 5-2021 đến nay, trên các trạng mạng xã hội liên tiếp đưa tin phản ánh về tình hình các cá nhân kêu gọi từ thiện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã vào cuộc điều tra, ngoài mạng xã hội, một số trường hợp gửi đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện

Trong quá trình làm việc với trường hợp tố cáo, C02 xác định những cá nhân này có gửi làm từ thiện từ 100.000 đến 200.000 đồng, qua mạng xã hội góp nhặt trên mạng xã hội và làm đơn lên Bộ Công an.

Sau khi nhận đơn, C02 đã kết hợp với ngân hàng, địa phương bị bão lũ xác định các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện cho đồng bào lũ lụt công khai tài khoản, kêu gọi vào tài khoản. Sau khi có lượng tiền trực tiếp hoặc thông qua địa phương làm từ thiện. Qua xem xét tài khoản số tiền của các nhân này, xác định số tiền còn ít hơn so với lượng tiền mà cá nhân phát cho đồng bào các tỉnh. Đến nay C02 đã tổng hợp đã trao đổi với cơ quan VKSND vẫn xác minh một số nội dung khác, đến 15-1 sẽ hết hạn và sẽ thông tin vụ việc lên cơ quan báo chí.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí, một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỉ đồng bằng tài khoản cá nhân, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này. Trong khi đó, các quy định quản lý về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống.

Trước phản ứng của dư luận, một số nghệ sĩ có tên tuổi đã tiến hành sao kê tài khoản tại các ngân hàng để làm rõ quá trình kêu gọi và giải ngân tiền từ thiện.

