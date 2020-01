Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 30/12/2019, Cơ quan điều tra bộ Công an, đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển VKSND tối cao truy tố 5 bị can gồm: ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Quận 2), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue) về cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài.

Theo kết luận điều tra của bộ Công an, quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) do bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM giai đoạn 2011-2016) và đồng phạm thực hiện, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8-12 Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1).

Khu đất 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800 m2 là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM quản lý và cho thuê. Tuy nhiên, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc, quản lý nhà…, ông Nguyễn Thành Tài vì có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, nên ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% vốn góp tại dự án theo đề xuất của công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM và sở TN&MT TPHCM.

Cụ thể, Nguyễn Thành Tài chấp thuận đề xuất của công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, và bản chất là chuyển dịch tài sản từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân; ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái với quy định; chấp thuận cho công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại.

Bộ Công an cũng xác định hành vi vi phạm trên của Nguyễn Thành Tài có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức, thực hiện tích cực; các bị can Kiệt, Nam, Út là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Thúy là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM) đang bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được bị can.

Tác giả: Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL