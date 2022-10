Bộ Công an đã phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ Tân Hoàng Minh

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Xô nhấn mạnh Bộ Công an đã quyết liệt, khẩn trương điều tra các vụ án với phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, xử lý một vụ cảnh tỉnh một vùng, một lĩnh vực.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can liên quan Công ty Việt Á, 21 bị can trong vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và 7 bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an (Ảnh: Hữu Thắng).



Ông cũng nhận định đây đa phần là các vụ án kinh tế, vì vậy, bên cạnh việc điều tra quyết liệt, không ngừng nghỉ, Bộ Công an còn chú trọng điều tra nguồn tiền đi và đến của các trường hợp có liên quan để khi khởi tố, nguồn tiền này được phong tỏa.

...

“Tại vụ án Tân Hoàng Minh, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ đồng; vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác định thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng nhưng cơ quan chức năng đã kê biên khoảng trên 1.000 tỷ đồng”, người phát ngôn Bộ Công an nói và cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông, thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Bộ Công an cho biết hiện nay, nhiều bị hại đã đến khai báo và xuất trình chứng từ nhưng chưa đầy đủ. Cơ quan điều tra ước tính mới khoảng 50% số người liên quan. Trong khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đã cưỡng đoạt trên 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn