Bỏ chạy thục mạng, người phụ nữ thoát chết ngay trước đầu xe tải

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 3/12, tại Duque de Caixas, Rio de Janeiro, Brazil.

Theo đó, một người phụ nữ tên là Mônica de Souza (47 tuổi) đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ phát hiện thấy có điều bất thường nên vội vàng bỏ chạy sang phía bên kia đường.

Ngay lúc này, một chiếc xe tải chở rác lao tới, cách vị trí của người phụ nữ chỉ vài cm. Chiếc xe này sau đó còn tông vào một chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ bên đường, khiến tài xế ngồi phía trong bị thương nặng. Tài xế điều khiển chiếc xe chở rác cũng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

...

Thông tin ban đầu, chiếc xe đã bị mất kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra về vụ việc.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Nhiều người cho rằng, người phụ nữ đã quá may mắn khi thoát chết chỉ trong gang tấc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn