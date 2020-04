Your browser does not support the video tag.

Bị xe 7 chỗ chặn đường, tài xế xe cứu thương định ‘xử đẹp’ tại trận (Video: Mạng xã hội giao thông)

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh chiếc xe ô tô 7 chỗ lấn làn, gây cản trở với 2 xe cứu thương. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 28/4 trên QL30 từ hướng thành phố Cao Lãnh về Tiền Giang.

Khi tới địa bàn huyện Cao Lãng (ĐồngTháp), chiếc xe ô tô 7 chỗ Fortuber mang BKS 63A 13178 đã cố tình lấn làn đường bên trái, khiến 2 xe cứu thương đang nối đuôi nhau khó di chuyển. Lúc này, xe cứu thương vẫn đang bật còi báo động.

Quá bức xúc về hành động của tài xế xe 7 chỗ, tài xế xe cứu thương đã lao xuống đường, đòi “xử đẹp” tài xế kia ngay tại trận. Ngay khi xuống đường, tài xế xe cứu thương lao thẳng về phía xe 7 chỗ, kéo cửa xe ra nhưng bị tài xế ngồi bên trong kéo trở lại. Người dân xung quanh cũng chạy tới can ngăn tài xế xe cứu thương, tránh để xung đột xảy ra.

Tài xế xe cứu thương lao xuống đường, đòi “xử đẹp” tài xế xe 7 chỗ.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện phía sau bị ùn tắc. Cuối cùng, xe 7 chỗ phải di chuyển trước. Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, đa số mọi người đều chỉ trích về hành động thiếu ý thức của tài xế xe 7 chỗ. Một số người bình luận: “Theo tôi cần phạt thật nặng xe 7 chỗ không chịu nhường . Xin hỏi nếu vào con của anh lái xe 7 chỗ bị cấp cứu mà người khác không chịu nhường đường thì sao nhỉ?“, “Ý thức quá kém, việc nhường đường cho xe cứu thương đến trẻ con còn biết vậy mà anh ta còn cố tình lấn làn“, “Những trường hợp này nên treo bằng, phạt thật nặng“,…

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn