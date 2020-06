Bí thư Huyện đoàn bị khai trừ Đảng vì sinh 2 con ngoài giá thú lên tiếng về ông bố bí ẩn

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, năm 2019, khi thấy vợ là bà Nguyễn Thị Hà – Bí thư Huyện đoàn Yên Định (Thanh Hóa) thờ ơ việc gia đình, nghi ngờ vợ ngoại tình nên ông T. X. C. (chồng bà Hà) đi giám định ADN của 2 đứa con trai (sinh đôi vào năm 2013 – trong thời kỳ hôn nhân) để xác định huyết thống với mình. Kết quả giám định ADN xác định, 2 người con trai do vợ sinh ra và ông C. không cùng huyết thống với nhau. Ông C. đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo vợ vi phạm đạo đức, lối sống khi “có quan hệ trên mức bình thường” với ông P. (một Phó Chủ tịch UBND xã tại huyện Yên Định) và sinh ra hai người con trên. Ngày 4/5, Huyện ủy Yên Định có Tờ trình số 90-TTr/HU đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà. Từ kết quả kiểm tra, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng và đề nghị Huyện ủy Yên Định xử lý kỷ luật với Đảng viên Nguyễn Thị Hà. Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà.