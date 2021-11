Bị phạt nặng vì đăng ảnh trang phục công an lên facebook để... "câu view"

Một trường hợp bị Công an quận Hải Châu mời lên làm việc về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân, đồng thời đăng ảnh lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu view".

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt người dùng facebook có tài khoản "Nhat Truong" mức phạt 13,5 triệu đồng.

Sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân sẽ bị phạt nặng (Ảnh minh họa).

Cơ quan Công an quận Hải Châu cũng xử phạt người dùng tài khoản facebook "Nguyễn Nhân" đã đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an TP Đà Nẵng khi đăng tải thông tin lên trang facebook cá nhân của mình cho rằng, một chiếc xe ô tô đậu đỗ trước cửa hàng là của một công an thành phố.

Tại cơ quan công an, chính chủ tài khoản mạng xã hội cá nhân trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Với hành vi vi phạm này, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt đối tượng 12,5 triệu đồng.

