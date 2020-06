"Bí mật" bên trong phòng 1001 của khách sạn ở TP.Vinh

Các đối tượng thời điểm bị công an bắt quả tang. Ảnh: Báo Nghệ An



Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 20/6, qua công tác nắm tình hình địa bàn Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) có nhiều đối tượng đang tập trung sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn TP.Vinh.

Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại phòng 1001 của khách sạn, lực lượng Công an phát hiện 5 đối tượng gồm: Trần Đức Trung (SN 1992, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Lê Mạnh Cường (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh); Nguyễn Khắc Thạch (SN 1985, trú tại phường Bến Thủy, TP.Vinh); Vương Thị Diệu Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh); Nguyễn Thị Nga (SN 1980, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh) đang sử dụng ma túy tổng hợp. Thu giữ tại hiện trường 0,82g ketamin và 0,97g MDMA.

Được biết, MDMA là loại ma túy tổng hợp có thể gây nghiện gấp 50 lần so với thuốc phiện, gây ảo giác giả tạo, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh thị giác và vận động, có thể làm người sử dụng không còn khái niệm về thời gian và không gian.

Từ đó có thể “bay lắc” thâu đêm mà không biết mệt mỏi, thậm chí dẫn đến sai lệch về nhận thức và hành vi như hò hét, cởi quần áo, dâm ô…

Trong số 5 đối tượng, Cường và Nga là 2 chị em ruột; làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận cùng nhau thuê phòng tại khách sạn để sử dụng thuốc lắc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 18/6, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế bất ngờ ập vào phòng VIP số 2 khách sạn Quốc Đạt (số 260 Ngự Bình, phường Trường An, TP.Huế), bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Huy (SN 1998, trú thôn Hòa Vang 4, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và Hồ Văn Ngân (SN 1996, trú phường An Tây, TP.Huế) tàng trữ rất nhiều viên nén màu hồng được xác định là ma túy đá Methamphetamine, nên lập biên bản để xử lý.

