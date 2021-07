Bị can đang tạm giam tử vong ở bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2

Bị can H. tử vong tại bệnh viện.

Ngày 6/7, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, ngày 29/3 bị can H. (SN 1995, hộ khẩu quận 1, TPHCM) bị Công an quận 8 (TPHCM) bắt quả tang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày (từ ngày 7/4 đến ngày 26/7) đối với H., để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi vào Trại tạm giam Chí Hòa, H. được kiểm tra sức khỏe và cách ly y tế. Sau thời gian cách ly y tế, H. được chuyển về buồng giam.

Khoảng 16h ngày 3/7, Trại tạm giam Chí Hòa phát hiện H. bị sốt nên trích xuất đưa đến Bệnh viện 30/4 để khám bệnh. H. nhập viện 18h cùng ngày.

Khoảng 22h 44 phút ngày 3/7, H. tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán ghi nhận về nguyên nhân tử vong: “Suy hô hấp cấp/sốc nhiễm trùng- Viêm phổi – Test nhanh và RTC sàng lọc COVID-19 tại bệnh viện: Dương tính".

Ngày 4/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của H. là “Phù phổi cấp”.

