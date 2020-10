Bé sơ sinh ở Nghệ An mắc bệnh giang mai

Các bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã tiếp nhận và điều trị cho bé T.T.L. (0 ngày tuổi) bị bệnh giang mai bẩm sinh.

Bé L. chào đời ở cơ sở y tế tuyến huyện. Mẹ bé mắc bệnh giang mai. Các bác sĩ cho hay trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai, viêm nhiễm tay chân. Sau đó, bệnh nhi này được chuyển đến khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, điều trị.

Tại đây, sau khi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã điều trị cho trẻ theo phác đồ bệnh giang mai với bé sơ sinh. Sau 20 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhi trước và sau khi được điều trị giang mai. Ảnh: BVCC.



Giang mai là bệnh truyền nhiễm do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do không sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ.

Bà bầu bị giang mai có thể lây truyền cho con thông qua nhau thai, gây nhiễm trùng, tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non, chết lưu.

Khi chào đời, trẻ mắc bệnh giang mai bẩm sinh. Trẻ cũng có thể bị lây bệnh trong quá trình mẹ sinh thường.

Giang mai khiến bé khi sinh ra phải chịu nhiều biến chứng, thậm chí tử vong sau vài giờ. Ngoài ra, bệnh làm suy giảm sức đề kháng, khiến trẻ luôn ốm yếu và không hấp thụ được chất dinh dưỡng.

Bệnh cũng gây lở loét, phồng rộp trên cơ thể bé. Trường hợp bệnh nặng và biến chứng, trẻ không còn khả năng sinh sản khi lớn lên. Bên cạnh đó, bệnh nhi có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ, bệnh tim, gan, khiếm khuyết trên cơ thể...

Tác giả: Tuệ Anh



Nguồn tin: zingnews.vn