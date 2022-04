Bẫy chuột bằng điện gây chết người rồi mang thi thể nạn nhân đi giấu

Nhằm đảm bảo tính khách quan, trong hoạt động tố tụng hình sự, ngày 1/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 28/1 tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

Bị can Nguyễn Thanh Tuyến dùng điện bẫy chuột để bảo vệ lúa nhưng đã gây chết người (Ảnh: Tiến Tầm).



Trước sự chứng kiến của các đơn vị chức năng, bị can Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, trú tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) diễn lại quá trình phạm tội.

Theo kết quả điều tra, chiều 28/1, Tuyến mang bộ dụng cụ xiệc chuột giăng dây chì trên phần đất trồng lúa của Tuyến thuộc ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, để bắt chuột. Sau khi mắc dây điện, Tuyến ngồi canh giữ.

Khi phát hiện người hàng xóm tử vong vì hệ thống bẫy chuột bằng điện của mình, Tuyến đã vác xác đi giấu (Ảnh: Tiến Tầm).



Lúc này, anh Nguyễn Văn Phúc (38 tuổi, trú cùng địa phương với Tuyến) đi xiệc cá ngang qua đã đạp lên đường dây điện xiệc chuột nên đèn bẫy chuột phát tín hiệu.

...

Tuyến nghĩ chuột vướng bẫy nên đi kiểm tra thì phát hiện anh Phúc đạp vào bẫy dây điện tử vong.

Sau đó, bị can Tuyến thu dọn hệ thống bẫy chuột bằng điện (Ảnh: Tiến Tầm).



Ngay sau đó, Tuyến liền đưa thi thể anh Phúc cùng dụng cụ xiệc cá đi giấu cách hiện trường một đoạn. Sau khi giấu xong, Tuyến quay lại hiện trường thu gom dụng cụ giăng bẫy diệt chuột rồi về nhà ngủ.

Đến khoảng 6h sáng hôm sau, thấy gia đình anh Phúc đi tìm, Tuyến đi cùng và chỉ nơi giấu xác anh Phúc rồi đến Công an xã Nhơn Hội đầu thú.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuyến về hành vi giết người.

Tác giả: Nguyễn Hành



Nguồn tin: Báo Dân Trí