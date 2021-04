Bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang 'vui vẻ' trong quán cà phê 'Bốn Mùa'

Pháp luật

Ngày 5-4, Phòng C ảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá thành công tụ điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn, do Nguyễn Thị Ngân (SN 1969), trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang điều hành.