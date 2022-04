Bắt ổ nhóm trộm cắp tài sản của người dân tham gia lễ hội Mai An Tiêm

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT tại khu vực lễ hội đền thờ Mai An Tiêm, tổ công tác của Công an huyện Nga đã phát hiện bắt giữ một nam thanh niên mang theo nhiều đồ vật, tài sản có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng Mã Thị Tiến (trái) và Nguyễn Thị Thanh cùng tang vật vụ trộm.

Bước đầu làm việc với tổ công tác đối. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân và 2 đối tượng khác là thủ phạm đã trộm cắp 4 ĐTDD của những người tham quan lễ hội. Tại cơ quan Công an nam thanh niên khai nhận tên là Trần Văn Chi (SN 1987, ở xã Hà Long, huyện Hà Trung). Trước đó, Chi đã cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh (SN 1969) và Mã Thị Tiến (SN 1973, ở xã Nga Bạch) rủ nhau đến đền thờ Mai An Tiêm để trộm cắp tài sản của những người đến tham quan lễ hội . ... Tại đây, lợi dụng đông người, Tiến và Thanh thay nhau che chắn để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 4 chiếc điện thoại của những người đến tham quan lễ hội. Toàn bộ số tài snar trộm cắp này đều đưa cho Chi cất giữ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Được biết, Mã Thị Tiến là đối tượng đã có 2 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nhưng do "ngựa quen đường cũ" nên thấy trên địa bàn có lễ hội là Tiến lại tái phạm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

