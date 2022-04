Bắt nữ giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Vân - Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định trên.

Trước đó, năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP.Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Bà Trần Thị Vân từng là Phó Giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ từ năm 2019.

Đơn vị này được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc