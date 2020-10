Bắt nhóm thanh niên thay nhau hiếp dâm nữ sinh

Ngày 2/10, tin từ Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ được nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm tập thể nữ sinh trong làng đại học quốc gia gồm: Lương Văn Đẹt (SN 2003); Nguyễn Văn Đạt (SN 2003); Sơn Quốc Thành (SN 1997); Lý Văn Vàng (SN 2003); Dương Minh Hiếu (SN 2004) và Lưu Trường An (SN 2001). Các đối tượng bị bắt cùng hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Nhóm đối tượng bị bắt



Cụ thể, từ đầu tháng 7/2020, nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô chở nhau mang theo hung khí tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở khu vực đường vắng thuộc làng đại học quốc gia (giáp ranh giữa Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai).

Đêm 22/9, nhóm đối tượng đi trên đường Hải Thượng Lãng Ông thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An thì phát hiện anh H.M.T cùng chị N.H.T đang ngồi tâm sự. Lúc này, nhóm đối tượng khống chế lấy của nạn nhân 2 điện thoại, 1 triệu đồng, 1 đôi bông tai. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng không chế anh T. và thay nhau hiếp dâm chị T.

Ngoài ra, nhóm đối tượng thực hiện một vụ cướp khác trong đêm, lấy 5 triệu đồng của anh P.M.P.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An đã lập chuyên án và đến nay đã truy xét, bắt giữ được nhóm đối tượng. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong