Bắt nguyên cán bộ địa chính đòi "lót tay" 100 triệu đồng mới làm bìa đỏ

Tối 1/8, thông tin từ Công an Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Vĩnh Thắng, SN 1986, trú tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, Tx.Hoàng Mai về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Thắng nguyên là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện, Tx.Hoàng Mai. Trước đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an Tx.Hoàng Mai biết nhiều người dân có nhu cầu làm thủ tục liên quan đến đất đai. Nhiều người dân không nắm hoặc không làm được thủ tục nên thường nhờ hoặc thuê người khác làm hộ, dẫn đến xuất hiện một số đối tượng thường nhận tiền để “chạy” làm giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai cho người khác.

Bước đầu, đối tượng Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an Tx.Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để đấu tranh và làm rõ. Ban chuyên án phát hiện hiện đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Thắng có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

...

Trong lúc đang theo dõi đối tượng, công an nhận được đơn bà N.T.L., SN 1968, trú tại phường Quỳnh Thiện tố cáo Thắng. Theo đơn trình bày của bà L. trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, bà đã bị Lê Hoàng Vĩnh Thắng khi đang làm cán bộ địa chính phường Quỳnh Thiện chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Thu thập đủ chứng cứ và tài liệu, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Thắng. Bước đầu, Thắng quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, đối tượng Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài việc lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm đoạt tài sản của bà L., Thắng còn nhận của bà T.T.T., SN 1950, trú tại phường Quỳnh Thiện số tiền hơn 42 triệu đồng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T.. Tuy nhiên nhận tiền xong, Thắng không làm mà còn để mất cả hồ sơ gốc của bà T., đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền nói trên.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Hà Thị Hằng



Nguồn tin: nguoiduatin.vn