Bắt đối tượng giúp Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ, chiếm đoạt hơn 6.412 tỷ đồng

Kinh tế

Tối 12/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.