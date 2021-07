Bắt cựu nhà báo Mai Phan Lợi về tội trốn thuế

Ông Mai Phan Lợi (Ảnh: FB nhân vật).

Chiều 2/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết, ngoài ông Lợi, Công an Hà Nội thông báo khởi tố thêm một bị can khác song chưa công bố danh tính.

Theo cơ quan điều tra, các quyết định đã được VKSND Hà Nội phê chuẩn.

...

Ông Mai Phan Lợi từng là Phó tổng thư ký tòa soạn, Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp Luật TPHCM tại Hà Nội.

Năm 2016, ông Mai Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do "xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo".

Ông Lợi từng gây bức xúc dư luận vì tạo một thăm dò trên trang Facebook Diễn đàn Nhà báo trẻ về việc máy bay Casa 212 rơi khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân Trí